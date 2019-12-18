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Меркель возмутили антироссийские санкции Вашингтона

16:48
  • среда
  • 18 декабря 2019

Канцлер не нравятся шаги американцев против "Северного потока-2"

Ангела Меркель возмущена тем, что Вашингтон хозяйничает по всему миру, как у себя дома. Берлин против экстерриториальных американских санкций – особенно это касается "Северного потока - 2". Канцлер пообещала Штатам "серьезный разговор".
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"Мы против экстерриториальных санкций. И это не со времен вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.

Гнев канцлерин вызвало решение американского сената, который накануне одобрил оборонный бюджет США. В 738 миллиардов долларов включены  средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Документ отправлен на подпись президенту Трампу, который пообещал его немедленно завизировать.

Ангела Меркель заявила, что Берлин не принимает такой практики. Канцлер Германии намерена решительно заявить Вашингтону, что экстерриториальные американские санкции оказывают негативное влияние. Пока же немецике власти будут следить за тем, как развивается ситуация вокруг "Северного потока-2".

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