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Видео задержания членов ячейки террористов в калмыцкой колонии

17:34
  • среда
  • 18 декабря 2019

Террористам покровительствовало руководство колонии

Сотрудники ФСБ задержали на юге России пятерых членов террористического сообщества, большая часть участников которого отбывает наказание или уничтожена спецслужбами. Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

В местах жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски. Обнаруженные улики привели следователей в кабинет первого заместителя главы Службы исполнения наказаний по республике Калмыкия. Выяснилось, что руководство одной из колоний было подкуплено преступниками и позволило им создать за колючей проволокой разветвленную террористическую организацию. Ее члены, выйдя на свободу, занялись преступной деятельностью и были ликвидированы при оказании сопротивления стражам порядка.

Следствию предстоит оценить степень участия в преступном сообществе каждого из подозреваемых и дать правовую оценку действиям сотрудников калмыцкого УФСИН.

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