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Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой

18:10
  • среда
  • 18 декабря 2019

Премьер заявил, что диалог с Госдумой очень важен для правительства

Государственная Дума в среду завершила осеннюю сессию. На заключительном заседании палаты выступил глава правительства Дмитрий Медведев. Подводя итоги взаимодействия законодательной и исполнительной властей, он отметил, что в этом году были приняты и уже вступили в силу 449 федеральных законов. Из них больше половины появились по инициативе правительства, передает "ТВ Центр".

Между депутатами и министрами, по оценке Дмитрия Медведева, сложились конструктивные отношения, которые позволяют вести содержательный диалог со всеми фракциями. Среди конкретных результатов совместной деятельности глава правительства выделил запуск серии национальных проектов. В уходящем году была проделана большая подготовительная работа. В бюджете, утверждённом Госдумой, предусмотрены необходимые средства, и таким образом, для реализации проектов созданы все условия

"Я рассчитываю на то, что вся эта работа в полном формате - не только в Москве, но и в субъектах Российской Федерации - развернётся с самого начала января. Деньги туда поступят, ну и соответственно, все нормативные акты правительством будут выпущены", - сказал Медведев.

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