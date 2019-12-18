Зеленский продлил Донбассу особый статус

Закон будет действовать до конца 2020 года

Закон об особом статусе Донбасса будет действовать до конца 2020 года. Его продлил президент Украины Владимир Зеленский. О том, что украинский лидер поставил на документе свой автограф, сообщается на сайте Верховной рады.

Закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" украинский парламент принял 12 декабря на внеочередном заседании. Как поясняли представители пропрезидентской фракции "Слуга народа", продление особого статуса Донбасса означает приверженность властей в Киеве мирному решению проблемы, передает "Газета.Ru".

Закон продлевался неоднократно, в первоначальном виде он появился еще в октябре 2014 года. Он подразумевает проведение на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов. После этого особый статус и положение о самоуправлении Донбасса должны быть закреплены в конституции Украины.

Однако процесс оказался заморожен. В закон было внесено множество поправок, противоречащих минским соглашениям, напоминает ТАСС. В частности, Киев настаивает на установлении контроля над границей с Россией силами ВСУ еще до проведения выборов. Тем не менее, действие документа и в таком виде продлевалось из года в год.

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