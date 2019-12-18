ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова удивилась обвинениям России в "интервенции в Ливии"

17:54
  • среда
  • 18 декабря 2019

Вашингтон нашел новый повод для антироссийских санкций

Вашингтону удалось удивить даже Марию Захарову. Официальный представитель МИД России недоумевает по поводу разработки американцами законопроекта о санкциях в отношении Москвы за "военное присутствие" в Ливии.
Захарова удивлена отсутствием реакции ЕС на события в Киеве

Захарова напомнила, что буквально на днях глава американского госдепартамента Майкл Помпео говорил о готовности Вашингтона сотрудничать с Москвой в вопросе урегулирования в Ливии. И при этом там же разрабатывается очередной антироссийский законопроект.

"При этом - и это вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особо четко передает суть происходящего, - так вот вдруг появилась информация о разработке, причем активной фазе, очередного проекта под названием "Акт по стабилизации в Ливии", - рассказала представитель МИД на традиционном брифинге.

Захарова пояснила, что законопроект предусматривает санкции в отношении Москвы за мнимое российское военное присутствие в Ливии. Вашингтон намерен обвинить Москву в военной интервенции – которая, по версии США, стала главным дестабилизирующим фактором в североафриканской стране.

Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Ливии остается неизменной. Россия выступает  за прекращение всех боевых действий. Единственно возможный путь урегулирования конфликта -  политический межливийский диалог, убеждены в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ливия
Ливия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.