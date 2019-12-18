Захарова удивилась обвинениям России в "интервенции в Ливии"

Вашингтон нашел новый повод для антироссийских санкций

Вашингтону удалось удивить даже Марию Захарову. Официальный представитель МИД России недоумевает по поводу разработки американцами законопроекта о санкциях в отношении Москвы за "военное присутствие" в Ливии.

Захарова напомнила, что буквально на днях глава американского госдепартамента Майкл Помпео говорил о готовности Вашингтона сотрудничать с Москвой в вопросе урегулирования в Ливии. И при этом там же разрабатывается очередной антироссийский законопроект.

"При этом - и это вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особо четко передает суть происходящего, - так вот вдруг появилась информация о разработке, причем активной фазе, очередного проекта под названием "Акт по стабилизации в Ливии", - рассказала представитель МИД на традиционном брифинге.

Захарова пояснила, что законопроект предусматривает санкции в отношении Москвы за мнимое российское военное присутствие в Ливии. Вашингтон намерен обвинить Москву в военной интервенции – которая, по версии США, стала главным дестабилизирующим фактором в североафриканской стране.

Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Ливии остается неизменной. Россия выступает за прекращение всех боевых действий. Единственно возможный путь урегулирования конфликта - политический межливийский диалог, убеждены в Москве.

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