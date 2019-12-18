Что делать родителю, ребенок которого находится на территории иностранного государства

Конвенция 1980 года регулирует вопросы, связанные с незаконным перемещением детей и их возвращением в государство постоянного места проживания. Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия

Памятка по оказанию содействия родителю, ребенок которого находится на территории иностранного государства (Конвенция 1996 года)

Условия для обращения

ребенок не достиг 18-летнего возраста; ребенок находится на территории одного из указанных иностранных государств

(см. приложение).

Ситуации, при которых родитель вправе обратиться в Минпросвещения России

(при наличии одной или нескольких одновременно)

есть решение российского суда об определении места жительства ребенка / о порядке общения с ребенком; один из родителей препятствует общению с ребенком; наличие обоснованных опасений за жизнь и здоровье ребенка в иностранном государстве; местонахождение ребенка неизвестно.

Подготовка обращения и приложение пакета документов:

Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы можно скачать, пройдя по ссылке). Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (н-р, свидетельство о рождении, распоряжение об установлении опеки и др.); Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является Российская Федерация (н-р, справка из органов регистрационного учета о месте жительства несовершеннолетнего или справка из образовательного/воспитательного учреждения, учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего и д.); Иные документы на усмотрение заявителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фотографии ребенка и др.).

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный язык иностранного государства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод не обязателен).

Адрес для отправления документов:

Минпросвещения России, 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2.

Контактная информация:

Фролов Игорь Дмитриевич – советник Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей.

E-mail: d07@edu.gov.ru.

Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464

Срок рассмотрения обращения – 30 дней.

При наличии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения спора путем применения процедуры МЕДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессионального медиатора

Дополнительная информация доступна на официальном сайте ФГБУ "Федеральный институт медиации" http://fedim.ru/.

Памятка для оказания содействия родителю, ребенок которого был перемещен или удерживается на территории иностранного государства (Конвенция 1980 года)

Условия для обращения

Ребенок перемещен на территорию иностранного государства, указанного в списке (см. приложение); С даты перемещения или удержания не прошло более 1 года; Ребенок не достиг 16-летнего возраста;

Ребенок был перемещен или удерживается на территории иностранного государства

Подготовка обращения и приложение пакета документов

Заполненная формазаявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы можно скачать, пройдя по ссылке). Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (н-р, свидетельство о рождении, распоряжение об установлении опеки и др.); Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является Российская Федерация (н-р, справка из органов регистрационного учета о месте жительства несовершеннолетнего или справка из образовательного/воспитательного учреждения, учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего и д.); Иные документы на усмотрение заявителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фотографии ребенка и др.).

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный язык иностранного государства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод не обязателен).

Адрес для отправления документов:

Минпросвещения России,127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2.

Контактная информация:

Фролов Игорь Дмитриевич – советник Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей.

E-mail: d07@edu.gov.ru.

Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464

Срок рассмотрения обращения – 30 дней.

При наличии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения спора путем применения процедуры МЕДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессионального медиатора

Дополнительная информациядоступна на официальном сайте ФГБУ "Федеральный институт медиации" - http://fedim.ru.

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