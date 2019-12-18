Незваные гости Зеленского: дом президента Украины осадили автомобилисты

Митингующие полагают, что главу государства подло обманули

Дом Владимира Зеленского в осаде. Украинцы – владельцы нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией – полагают, что президента Незалежной обманули.

"Пришли к дому президента Зеленского, хотим получить окончательный ответ - обманул ли нас президент Зеленский, или его обманули", - такой пост появился на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.

Возмущение автомобилистов вызвали новые правила, введенные украинским правительством. Днем 18 декабря активисты провели митинг у здания офиса президента Украины. Требования - принять законопроект о доступной растаможке. В частности, по мнению организаторов акции, должны быть предусмотрены льготы для инвалидов и ветеранов.

Автомобилисты участвовали и в акциях, которые прошли в Киеве днем ранее. Украинцы выступили против законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли, который рассматривали депутаты Верховной рады. Митинг разогнала полиция, передает РИА Новости.

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