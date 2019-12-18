Трампа обвинили в нарушении конституции США

Спикер Палаты представителей Конгресса назвала "установленным фактом" то, что президент США нарушил конституцию страны

В среду в Вашингтоне идут дебаты по импичменту Дональда Трампа. Процедуру инициировали демократы из-за разговора хозяина Белого дома с Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США якобы обещал помощь Украине в обмен на расследование в отношении сына Джо Байдена, передает "ТВ Центр".

Трампа обвиняют в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса. Мнения по этому вопросу вполне ожидаемо разделились строго по партийному признаку. Демократы настаивают, что доказательства вины Трампа неоспоримы. Республиканцы, в свою очередь, заявляют, что никаких фактов в принципе не было представлено, а весь процесс нелегитимен.

На дебаты отведено 6 часов - это ровно половина того времени, которое накануне просили сторонники президента. Итоговое голосование ожидается около 23 часов по московскому времени. И его результат фактически предрешён. В Палате представителей большинство у демократов. А значит обвинительное заключение против Трампа, скорее всего, будет утверждено. Однако далее оно будет передано в Сенат. Учитывая, что его контролирует Республиканская партия, вероятность того, что верхняя палата Конгресса поддержит импичмент, практически нулевая.

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