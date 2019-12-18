Германия выступила против экстерриториальных санкций

Меркель осудила намерение США ввести новые ограничения против участников проекта "Северный поток-2"

Германия не потерпит американского санкционного вмешательства в европейские экономические проекты. С резким заявлением выступила в Берлине канцлер Ангела Меркель. Она осудила намерение Вашингтона ввести новые ограничения против участников проекта "Северный поток-2", отметив экстерриториальность подобных действий. Во вторник Сенат США принял оборонный бюджет страны, в котором, в частности, выделены средства на противодействие России в различных областях, в том числе, балтийском газопроводном проекте.

В Бундестаг Ангела Меркель приехала, чтобы рассказать о новом зеленом будущем Германии. Через десять лет страна намерена вдвое сократить объемы выбросов углекислого газа. В планах - отказ от угля и только чистая энергетика. Но как спасать планету, если поставки дешевого газа по "Северному потоку - 2" снова под вопросом, передает "ТВ Центр". В немецком парламенте резонно спрашивают канцлера - что делать, если США введут новые санкции.

"Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времен вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу другого выхода, кроме переговоров. Но вести переговоры нужно решительно, мы не потерпим этой практики экстерриториальных санкций. Посмотрим, как будут развиваться дела вокруг "Северного потока - 2", - сказала Меркель.

Ответ Меркель можно назвать дипломатичным, но раздражение читается между строк. "Северный поток - 2" построен на 90 процентов, проложить остается последний 140-километровый участок труб в датских водах. Сенат США поспешил вписать пункт про санкции в военный бюджет страны. По сути, ограничения включали куда-нибудь, лишь бы успеть навредить. А подается это как забота о безопасности Европы. В Германии видимо все не так поняли - глава МИД Хайко Масс назвал поступок США "иностранным вмешательством". А немецкий бизнес прямо требует решительного ответа.

"Решение американских парламентариев - это удар в лицо трансатлантическим экономическим отношениям. Из-за этого решения европейские компании, участвующие в проекте, рискуют понести огромные убытки. Кроме того, правомерен вопрос о том, как обеспечить поставки дешёвого газа, в котором мы, по крайней мере пока, остро нуждаемся", - рассказал руководитель отдела внешнеэкономических связей Германской торгово-промышленной палаты Фолькер Трайер.

Другой представитель экономических кругов Германии прямо заявляет, что вмешательство в европейские дела отвечает интересам США. Ведь они хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

"Со своей стороны, ЕС должен быстро разработать инструменты, которые предотвращают или компенсируют такое вмешательство в суверенные права Европы извне. Федеральное правительство должно теперь продвинуть эту дискуссию в Брюсселе", - отметил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Теперь слово за Европой и за Германией, хватит ли им политической воли давлению противостоять. Трамп ожидаемо заявил, что готов незамедлительно подписать оборонный бюджет. Он угрожает санкциями европейским партнерам "Газпрома" и владельцам судов - трубоукладчиков, которые достраивают "Северный поток-2".

Впрочем, вполне возможно, что труба "Северного потока 2" все же выйдет сухой из воды. Счет в завершении строительства идет на недели, и проект вполне может быть реализован до вступления санкций в силу.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"