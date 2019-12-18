В московских аэропортах задержаны около 50 граждан Израиля

Израильское посольство выясняет причины задержания

Несколько десятков граждан Израиля не прошли паспортный контроль по прибытии в российскую столицу. Около 40 израильтян задержаны в аэропорту Шереметьево, еще восемь – в Домодедово.

По данным издания "Коммерсант", пограничники потребовали у граждан Израиля российские въездные визы. Притом, что между двумя странами уже много лет действует безвизовый режим. В посольстве Израиля заявляют, что пытаются выяснить причины инцидента.

"Мы не знаем причин задержания наших граждан, примерно 40 из них были задержаны сегодня. Мы знаем, что обе наши страны заинтересованы в том, чтобы поток туристов между нашими странами был взаимным, и мы надеемся, что все будет решено в ближайшем будущем",— цитирует издание представителя дипмиссии.

Израильские СМИ тем временем напоминают, что в страну приезжает делегация российских дипломатов – они обсудят вопросы, связанные с консульскими процедурами. Журналисты в Израиле предполагают, что задержания могут быть "сигналом" для предстоящей встречи. Они считают, что русских рассердило отношение к российским паспортам в Израиле. Сообщается, что в последнее время участились случаи задержания на границе россиян и других граждан из стран бывшего СССР, пишет РИА Новости.

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