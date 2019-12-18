Госдума завершила осеннюю сессию

Как оценивают итоги сессии сами законодатели?

Государственная Дума в среду завершила осеннюю сессию. В подведении её итогов принял участие глава правительства Дмитрий Медведев. Говоря о совместной с депутатами работе, он отметил запуск серии национальных проектов. В уходящем году была проделана должная подготовка и принят бюджет, где на проекты выделены необходимые средства.

Последнее в уходящем году заседание парламентарии решили провести на день раньше. Ведь на четверг запланирована большая пресс-конференция Владимира Путина. И, естественно, депутаты должны услышать все, что скажет президент. А пока же подводят итоги собственной работы за год. В 2019-м Госдума приняла 530 законов. Главный из них и традиционно вызывающий немало дискуссий - бюджет страны, передает "ТВ Центр".

"Мы смогли по прошествии многих лет выйти на системные решения, которые повышают эффективность использования бюджетного рубля, это крайне важно, и мы об этом неоднократно говорили. Мы также смогли выйти на решения, которые позволяют сократить разрыв между самыми обеспеченными и менее бюджетно обеспеченными регионами России. И, что очень важно, предложили механизм реализации инвестиционных проектов в регионах", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Одно из принятых решений можно назвать прорывным - регионы теперь будут получать деньги еще до конца года, в начале года проводить конкурсы и уже в марте-апреле, не откладывая в долгий ящик, приступать к реализации национальных проектов и госпрограмм. Одной из них - поддержке села - Госдума вот уже который год традиционно уделяет особое внимание. В 2020-м финансирование развития сельских территорий удвоят - до 37 миллиардов рублей. Но депутаты договорились с правительством: если будет рост нефтегазовых доходов, то эту сумму увеличат до 60 миллиардов.

"В последние годы сельское хозяйство показывает результаты, которыми мы по праву можем гордиться. Российские аграрии сегодня не только вернули себе продовольственный рынок, но и увеличили экспорт. Причем, быстрее большинства других отраслей экономики. Сегодня мы ставим перед собой амбициозную цель - увеличить объемы продаж за рубеж продукции нашего аграрного сектора до 45 миллиардов долларов к 2024 году", - отметил Сергей Неверов.

В "Единой России" подчеркивают: в осеннюю сессию в центре внимания были социально значимые вопросы, поддержка отдельных категорий граждан. И с этим не могут не согласиться даже оппоненты партии власти из других фракций.

"Не могу не сказать, что, конечно, чем можно гордиться за осеннюю сессию. Это принятие закона об отмене банковского роуминга. Это польза для наших граждан. Ну и упомянутый мной сегодняшний закон о взаимозаменяемости лекарств. Это тоже важный закон, который можно положить в положительную копилку результатов Государственной Думы за осеннюю сессию", - сказал Сергей Миронов.

А еще дачная амнистия, сокращение рабочего дня на селе для женщин при сохранении заработной платы, запрет микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья и ряд решений для защиты прав обманутых дольщиков. Правда, фракции, относящие себя к оппозиционным, традиционно жалуются - законопроектов они генерирует много, но до превращения их в законы доходит малая часть.

Последнее в уходящем году заседание посетил Дмитрий Медведев. Это уже стало традицией. Ведь большинство законопроектов, которые рассматривает парламент, поступает от правительства Российской Федерации.

"У нас действительно очень хорошие, конструктивные отношения. Причем, они позволяют нам вести на площадке Государственной Думы диалог со всеми коллегами, со всеми фракциями. И я считаю, этот диалог очень важен для правительства", - отметил Медведев.

Осенняя сессия завершается исполнением гимна. Но на этом работа депутатов не заканчивается. Оставшиеся до новогодних каникул дни парламентарии посвятят работе в регионах. А в ЛДПР и вовсе пообещали: свет в их окнах не погаснет даже 31 декабря.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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