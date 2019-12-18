Россияне изменили отношение к гаджетам

ФОМ опубликовал результаты опроса о пользе и вреде гаджетов

Более 40 процентов россиян не представляют своей жизни без мобильного телефона, а 27 процентов не могут без смартфона. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в этом месяце фондом "Общественное мнение" в различных регионах страны, передает "ТВ Центр".

Для сравнения, аналогичное исследование-опрос, проведенное шесть лет назад, в марте 2013-го, показало почти стопроцентную зависимость от мобильников и довольно низкую - от смартфонов, ноутбуков и планшетных компьютеров. При этом за последние годы снизилась популярность таких устройств, как музыкальные плееры, а электронные книги приобрели совсем немного новых поклонников.

Согласно опросам, почти не осталось людей, которые вообще не пользуются переносными электронными приборами. Их численность снизилась за шесть лет с шести до двух процентов населения. На этом фоне неожиданным выглядит изменение взглядов на гаджеты в целом. Стало меньше тех, кто считает, что они дают людям больше свободы и приносят только пользу. А число скептиков, ощутивших какой-то подвох, наоборот, возросло.

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