Удар по рублю: Сенат США одобрил санкции против госдолга России

В Вашингтоне считают, что это защитит их от "агрессии Кремля"

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США нашел способ защитить Америку от "агрессии Кремля". Документ с таким названием приняли сенаторы 18 декабря. Он обязывает президента США ввести санкции в отношении России в разных сферах – в частности, речь идет о рестрикциях против российского суверенного долга.

Дональду Трампу рекомендуют также ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Вдобавок американского лидера обязывают публично призвать российские власти "вернуть Крым под контроль правительства Украины".

Ограничения коснутся также компаний и лиц, поддерживающих российские нефтегазовые проекты. Санкции вводятся также в отношении судостроительной отрасли России.

Что касается мер против суверенного долга России, то они могут иметь самые серьезные последствия. Суверенный долг - это облигации, выпущенные ЦБ, Российским фондом национального благосостояния и Минфином. Более чем третью российских суверенных облигаций, по некоторым данным, владеют BlackRock Inc, Stone Harbor и JPMorgan Chase & Cо – сумма достигает 4,9 миллиарда долларов.

Финансовые ограничения могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Будут блокироваться любые операции с их участием. По мнению экспертов, инвесторы массово избавятся от российских облигаций – что повлечет резкую девальвацию рубля.

Отмечается, что текст документа, одобренного сенатом, не редактировался с прошлого года. В частности, там содержится требование освободить задержанных после инцидента у Крымского моста украинских моряков. При этом 24 украинца вернулись на родину еще 7 сентября 2019 года, напоминает ТАСС.

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