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Путин в помощь: президент Хорватии выступила на фоне фото с российским лидером

20:30
  • среда
  • 18 декабря 2019

Колинда Грабар-Китарович агитировала избирателей

Фотография с президентом России Владимиром Путиным послужила фоном для зажигательной речи хорватского лидера. Колинда Грабар-Китарович занята предвыборной агитацией, она готовится к президентским выборам.
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Хорватский лидер встретилась со своими избирателями в городе Осиек. Грабар-Китарович в своем выступлении пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц. "У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу, и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро", - заявила президент на фоне фото с российским лидером.

"Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным", — написал в своем Twitter наблюдавший за выступлением журналист Дмитрий Смирнов.

Первый тур президентских выборов в Хорватии пройдет 22 декабря. На высший пост в государстве претендуют 11 кандидатов.

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