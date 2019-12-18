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Американский адмирал высоко оценил российский флот

21:04
  • среда
  • 18 декабря 2019

Объявлено о четвертой войне за Атлантику

Соперничество между Россией и Западом на море обостряется. Идет четвертая битва за Атлантику, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" в Черном море

По версии адмирала, предыдущие сражения за Атлантику разворачивались во время Первой и Второй мировых войн, а также в годы холодной войны. Однако за последние годы Россия добилась впечатляющих успехов в развитии своего подводного флота, признал Фогго на встрече с журналистами.

Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота. Особо Фогго отметил субмарины класса Kilo – по словам американца, "превосходная платформа, бросающая вызов потенциальному противнику.

"Шесть новых субмарин в Восточном Средиземноморье и Черном море с гибридной дизель-электрической силовой установкой - последнее слово техники, очень малошумные, когда движутся на аккумуляторах, это бросает крупный вызов. Они несут крылатые ракеты "Калибр"", - сказал адмирал.

Джеймс Фогго – моряк-подводник. Он командует американскими ВМС в Европе и Африке, а также возглавляет Командование объединенными силами НАТО в Неаполе, передает ТАСС.

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