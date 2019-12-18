Пятилетняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых блогеров

Ребенок зарабатывает 18 миллионов долларов в год

Девочка из Краснодарского края, которой недавно исполнилось 5 лет, вошла в число самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии журнала Forbes. Россиянка заняла третье место: аудитория ее каналов насчитывает 107 миллионов подписчиков.

У самых популярных каналов юной блогерши - Like Nastya Vlog и Like Nastya - 42,3 и 15,2 миллиона подписчиков соответственно. Ее видео в общей сложности просмотрели 42 миллиарда раз, а годовой доход россиянки - 18 миллионов долларов без учета налогов и выплат агентам. С ней сотрудничают крупные производители продуктов питания и игрушек.

Ролики о занятиях, прогулках и играх ребенка выходят на семи языках. Девочка родилась с церебральным параличом, врачи опасались, что она никогда не сможет говорить. Однако родители не отчаивались, успехи дочери они снимали на видео.

Второе место в рейтинге занимате блог пятерых друзей Dude Perfect. Ребята выполняют различные трюки, и зарабатывают за год 20 миллионов долларов. А на первом месте восьмилетний Райан Каджи, автор канала Ryan ToysReview, с ежегодным доходом в 26 миллионов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"