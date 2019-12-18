Киев сорвал переговоры по обмену пленными

Украина не спешит выполнять решения, принятые "нормандской четверкой"

Киев сорвал переговоры в Минске по обмену удерживаемыми лицами. Несмотря на заверения украинских властей о том, что все задержанные вернутся домой до конца 2019 года, Незалежная не спешит выполнять условия минских соглашений.

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - сообщила агентству "Луганскинформцентр" представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева.

Очередное заседание Контактной группы прошло 18 декабря в белорусской столице. Ее участники должны обеспечить выполнение принятых на саммите "нормандской четверки" в Париже решений. В частности, был согласован обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", его предполагалось завершить до конца года. "Нормандская четверка" - это Россия, Украина, Франция и Германия, напоминает ТАСС.

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