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Киев сорвал переговоры по обмену пленными

21:57
  • среда
  • 18 декабря 2019

Украина не спешит выполнять решения, принятые "нормандской четверкой"

Киев сорвал переговоры в Минске по обмену удерживаемыми лицами. Несмотря на заверения украинских властей о том, что все задержанные вернутся домой до конца 2019 года, Незалежная не спешит выполнять условия минских соглашений.
Обмен пленными между Россией и Украиной начался

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - сообщила агентству "Луганскинформцентр" представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева.

Очередное заседание Контактной группы прошло 18 декабря в белорусской столице. Ее участники должны обеспечить выполнение принятых на саммите "нормандской четверки" в Париже решений. В частности, был согласован обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", его предполагалось завершить до конца года. "Нормандская четверка" - это Россия, Украина, Франция и Германия, напоминает ТАСС.

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