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Давление США на "Северный поток - 2" развязало руки Меркель

09:45
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Политолог рассказал, на что может пойти канцлер из-за действий американцев

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вмешательство США в европейские экономические проекты, в том числе "Северный поток – 2". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

Эксперт напомнил - главы Германии и США еще в 2017 году договорились, что американцы не будут давить на ФРГ и немецкий бизнес, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2".

"Остаются насущными вопросы: во-первых, пойдет ли Германия на снятие санкций против России в одностороннем порядке? И второй момент – это предыдущая договорённость Меркель и Трампа, когда они договорились, что Германия не будет активно поддерживать проекты Эммануэля Макрона по созданию новой европейской армии. Нарушение сделки со стороны американцев развязывает Меркель руки для этих двух процессов. Если она такое решение примет, то это изменит политический ландшафт", - сказал Асафов. Полный комментарий смотрите в видео:

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не потерпит американского санкционного вмешательства в европейские экономические проекты. Она осудила намерение Вашингтона ввести новые ограничения против участников проекта "Северный поток-2", отметив экстерриториальность подобных действий.

Во вторник Сенат США принял оборонный бюджет страны, в котором, в частности, выделены средства на противодействие России в различных областях, в том числе, балтийском газопроводном проекте.

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