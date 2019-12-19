На Петербург обрушился сильнейший шторм (видео)

В Невском районе более полусотни домов остались без света

Непогода сразу в нескольких российских регионах. В Якутии вторые сутки задерживаются вылеты рейсов, в том числе в Москву. При минус 46 градусах в районе аэропорта стоит густой туман.

В Санкт-Петербурге этой ночью бушевал настоящий шторм. В Невском районе более полусотни домов остались без света из-за обрывов ЛЭП. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Он валил деревья, дорожные знаки. С домов сорваны кровли, повреждены десятки автомобилей. Не пощадила стихия и новогоднее убранство северной столицы. На городских площадях упали елки, на Дворцовом мосту сорвало иллюминацию. Сильный ветер стал причиной аварии на железной дороге. В результате электрички прибывали в Петербург с опозданием до двух часов. Штормовое предупреждение действует сегодня и в Москве.

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