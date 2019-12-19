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На Петербург обрушился сильнейший шторм (видео)

09:15
  • четверг
  • 19 декабря 2019

В Невском районе более полусотни домов остались без света

Непогода сразу в нескольких российских регионах. В Якутии вторые сутки задерживаются вылеты рейсов, в том числе в Москву.  При минус 46 градусах в районе аэропорта стоит густой туман.

В Санкт-Петербурге этой ночью бушевал настоящий шторм. В Невском районе более полусотни домов остались без света из-за  обрывов ЛЭП.  Скорость ветра  достигала 28 метров в секунду.   Он валил деревья,  дорожные знаки. С домов сорваны  кровли, повреждены десятки автомобилей.  Не пощадила стихия и новогоднее убранство северной столицы. На городских площадях упали елки, на Дворцовом мосту сорвало иллюминацию. Сильный ветер стал причиной аварии на железной дороге. В результате  электрички  прибывали в Петербург с опозданием до двух часов. Штормовое предупреждение действует сегодня и в Москве.

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