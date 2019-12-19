Конгрессмены объявили импичмент Трампу. Что это значит

Президента обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании правосудию

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа по обеим статьям обвинения. Это злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию.

Дебаты перед голосованием были очень жаркими и продлились более 11 часов. Сторонники Трампа, республиканцы, объявили затеянную процедуру "самым бесчестным, пристрастным и шулерским процессом". Они настояли на поименном голосовании. В итоге в поддержку первого пункта обвинения высказались 230 законодателей. "За" вторую статью было отдано 229 голосов.

В общей сложности на стороне Трампа оказались и трое демократов, отмечает "ТВ Центр". А еще одна представительница партии - Тулси Габбард, которая собирается баллотироваться на пост президента США - воздержалась. По ее словам, процесс снятия действующего главы государства ангажирован, процедура подпитывается межпартийной враждой и разделяет страну. Сам Дональд Трамп, выступая на митинге в Мичиган, в очередной раз заявил, что демократы выдвинули все обвинения на основе фальшивого досье.

"Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора. Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности", - сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Это политическое самоубийство для демократов. Вы видели мои рейтинги? Демократы старались объявить мне импичмент с первого дня. Своими действиями эти бездельники показали свою глубокую ненависть и презрение к американскому избирателю. После трех лет зловещих "охот на ведьм", мистификаций, мошенничества демократы пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев", - заявил Трамп.

Тем не менее, утвердить процедуру импичмента должен Сенат, но там - большинство у республиканцев, и голосование, скорее всего, будет провалено. Трампа обвиняют в давлении на президента Украины и попытке инициировать расследование в отношении сына своего политического оппонента - Джо Байдена.

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