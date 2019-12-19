Воспитатель умерла после сообщения о минировании детсада

Причина смерти пока не установлена

В Биробиджане (Еврейская автономная область) во время эвакуации детского сада умерла 73-летняя воспитательница.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении №24. Получив уведомление об эвакуации детей, женщине стало плохо. Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось ее спасти, пишет "Газета.Ru". Причина смерти пока не установлена.

На место происшествия выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов. Власти обещали помочь с организацией похорон воспитательницы.

Волна сообщений о минировании прошлась по дошкольным учреждениям Еврейского автономного округа, Хабаровского края и Амурской области. Эвакуированы свыше 10,9 тысячи детей и 2,1 тысячи сотрудников.

На данный момент проводится осмотр всех зданий, ни одно сообщение пока не подтвердилось.

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