Пресняков скрывал от Подольской свою жену дизайнера Ленскую

Правду певице раскрыл Игорь Николаев

Певица Наталья Подольская рассказала о начале отношений с Владимиром Пресняковым. Оказывается, музыкант скрыл от девушки свою жену Елену Ленскую.

О том, что Пресняков не свободен Подольской рассказал Игорь Николаев. "Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода", - призналась Наталья в интервью mir24.tv.

Друзья успокаивали певицу, мол, Владимир уже оформляет развод, и этот брак давно распался. Но Подольской было несколько не по себе, и она не хотела продолжать тесное общение с Пресняковым.

Все изменилось, когда через несколько месяцев Наталья увидела своего возлюбленного на сцене. В Рождество по телевидению показывали номер Преснякова и Леонида Агутина. Владимир выглядел восхитительно и сердце Натальи растаяло. Певица позвонила Преснякову и они помирились.

Напомним, Пресняков женился на модельере Елене Ленской в 2001 году. С 2005 года музыкант живет с певицей Натальей Подольской. Развод с Ленской был завершен только в 2006 году.

Подольская и Пресняков расписались 5 июня 2010 года. 5 июня 2015 года у них родился сын Артемий.

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