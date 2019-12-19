Груз с новогодними подарками отправился из России в Донбасс

Всего машины МЧС России везут 110 тонн грузов

МЧС России направило в Донбасс 96-ю колонну с гуманитарной помощью. Машины везут 110 тонн грузов, передает "ТВ Центр". В частности, это медикаменты и новогодние подарки.

После прохождения таможенных процедур на пограничных пунктах пропуска грузовики традиционно разделятся на две группы. Одна направится в Донецк, вторая - в Луганск.

Помощь жителям юго-востока Украины Россия оказывает уже почти шесть лет. Только в этом году наши спасатели доставили в Донбасс более пяти тысяч тонн гуманитарных грузов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"