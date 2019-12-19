ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Груз с новогодними подарками отправился из России в Донбасс

09:50
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Всего машины МЧС России везут 110 тонн грузов

МЧС России направило в Донбасс  96-ю  колонну с гуманитарной помощью. Машины везут 110 тонн грузов, передает "ТВ Центр". В частности, это медикаменты и новогодние подарки.

После прохождения таможенных процедур на пограничных пунктах пропуска грузовики традиционно разделятся на две группы.  Одна направится в  Донецк, вторая - в Луганск.

Помощь  жителям  юго-востока Украины  Россия оказывает уже почти шесть лет.  Только в этом году  наши спасатели доставили в Донбасс более пяти тысяч тонн гуманитарных грузов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.