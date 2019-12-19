Украина провалила переговоры с ДНР и ЛНР по обмену пленными

Стороны также не смогли договориться о разведении сил

Контактная группа по урегулированию в Донбассе не смогла согласовать вопросы, вынесенные на повестку по итогам саммита "нормандской четверки". Первый после встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины раунд переговоров прошел в Минске.

Речь шла об обмене удерживаемыми лицами и разведении сил на линии соприкосновения. Что касается первого пункта, как завили представители ДНР и ЛНР, все упиралось в позицию Киева. Так, например, украинская сторона должна была снять все обвинения с людей, подлежащих обмену. Однако Киев выдвинул свои условия, которые не гарантировали прекращение уголовного преследования.

Как отметил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, Киев обязан выполнить достигнутые в Париже договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных". Кроме того, контактная группа должна определить три новые точки в Донбассе, где к концу марта 2020 года состоится разведение сил. Однако никаких предложений от Киева по этому вопросу также не прозвучало.

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