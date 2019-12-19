В Петербурге показали корабль из стеклопластика

Судно спустят на воду в начале 2020 года

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе завершили создание корпуса новейшего и самого большого в мире корабля, выполненного из композитных материалов.

"Яков Баляев" стал пятым в линейке уникального проекта, передает "ТВ Центр". Его особенность - необычайная прочность и устойчивость корпуса, который сделан из монолитного стеклопластика, а не из металла. Он не подвержен коррозии, ему не страшны магнитные мины. Корабли этой серии мало заметны для радаров. Уже в начале следующего года тральщик спустят на воду. В ближайшее время начнется монтаж палубного оборудования, а затем пройдут испытания. Экипаж сейчас проходит подготовку в учебном центре Петербурга.

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