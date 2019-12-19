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В Петербурге показали корабль из стеклопластика

10:08
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Судно спустят на воду в начале 2020 года

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе завершили создание корпуса новейшего и самого большого в мире корабля, выполненного из композитных материалов.

"Яков Баляев" стал пятым в линейке уникального проекта, передает "ТВ Центр". Его особенность - необычайная прочность и устойчивость корпуса, который  сделан из монолитного стеклопластика, а не из металла. Он не подвержен коррозии, ему не страшны магнитные мины. Корабли этой серии мало заметны для  радаров.  Уже в начале следующего года тральщик спустят на воду. В ближайшее время начнется монтаж палубного оборудования, а затем пройдут испытания. Экипаж  сейчас проходит подготовку в  учебном центре Петербурга.

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