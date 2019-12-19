Репродуктолог назвала идеальный возраст для рождения первого ребенка

С годами шансы забеременеть уменьшаются

Первого ребенка лучше родить до 35 лет, пока репродуктивная система работает исправно.

Такой совет дала врач-репродуктолог Ксения Краснопольская. Все дело в том, что женская репродуктивная функция ограничена возрастным фактором – чем старше она становится, тем меньше у нее шансов забеременеть, а также возрастает вероятность появления различных заболеваний.

Врач отметила, что в России и других развитых странах остро стоит проблема бесплодия. Она связана с изменением репродуктивного поведения.

"Если раньше женщина в XIX веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях", - заявила Краснопольская в интервью РИА Новости.

Ранее Росстат выяснил, что в 2018 году большинство женщин родили первенца в 26 лет, второго - в 30 лет, третьего – в 31 год, четвертого – в 33 года. Всего за прошлый год в России родилось 1,6 миллиона детей.

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