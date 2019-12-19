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Сенаторы США нашли способ остановить "Северный поток-2"

09:20
  • четверг
  • 19 декабря 2019

"Фатальные и сокрушительные" санкции теперь грозят не только России

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
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Они направили соответствующее письмо главе швейцарской компании Allseas, прокладывающей трубы для газопровода. В нем сенаторы потребовали немеденно прекратить работы, иначе трубопрокладчика будут ждать "сокрушительные и фатальные" санкциях со стороны США.

Круз и Джонсон напомнили, что в скором времени президент США Дональд Трамп должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, пишет газета "Известия".

"Если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись, продолжит работы — вы столкнетесь с крахом", - пригрозили сенаторы.

Строительство "Северного потока - 2" находится в завершающей стадии. По утверждению вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака, газопровод начнет работать в середине 2020 года. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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