Сенаторы США нашли способ остановить "Северный поток-2"

"Фатальные и сокрушительные" санкции теперь грозят не только России

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".

Они направили соответствующее письмо главе швейцарской компании Allseas, прокладывающей трубы для газопровода. В нем сенаторы потребовали немеденно прекратить работы, иначе трубопрокладчика будут ждать "сокрушительные и фатальные" санкциях со стороны США.

Круз и Джонсон напомнили, что в скором времени президент США Дональд Трамп должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, пишет газета "Известия".

"Если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись, продолжит работы — вы столкнетесь с крахом", - пригрозили сенаторы.

Строительство "Северного потока - 2" находится в завершающей стадии. По утверждению вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака, газопровод начнет работать в середине 2020 года. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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