Виктория Макарская о своих детях: "Я не хочу, чтобы они становились артистами"

Артистка переживает за судьбу наследников

Антон и Виктория Макарские считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они даже ведут одну на двоих страничку в Instagram.

В соцсети супруги активно общаются с многочисленными подписчиками. Правда, чаще всего посты размещает Виктория. Недавно она опубликовала свежие фотографии детей и рассказала, что малыши выйдут на сцену.

"Доченька и сын будут с нами петь и читать стихи Даниила Хармса "Как Володя на салазочках катался". Машуня, зная, как я боюсь, что дети вдруг станут артистами, как может успокаивает мать: "Не переживай, мамочка! Я стану химиком или врачом!" А Ванечка, чуть ли с рождения, мечтает быть океанологом" - поделилась с подписчиками Макарская.

Но, по словам Виктории, организаторы концертов принципиально просят выходить на сцену не только супругов, а всю семью в полном составе. Артистка пообещала дать своим наследникам право выбора и не навязывать свои взгляды на жизнь.

"Ладно... мудро поддержим детей в любом их выборе… Но как же я не хочу, чтобы они становились артистами... Трудная, и, в духовном плане, весьма опасная профессия", - призналась Виктория.

Напомним, Антон и Виктория вместе 20 лет. Макарские долго мечтали о ребенке. Первенец у пары появился только спустя 13 лет после свадьбы: 39-летняя Виктория родила дочь Марию в одной из клиник Израиля. В мае 2015 года у пары родился второй ребенок – сын Иван. В одном из интервью Антон Макарский признался, что мечтает еще о двоих детях и даже придумал им имена – Матвей и Настя.

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