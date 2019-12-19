У Киркорова отбирают квартиру за многомиллионные долги

Артисту придется заплатить несуществующему банку

Квартиру российского певца Филиппа Киркорова выставили на торги из-за долгов.

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту. Киркорова обязали выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Стартовая стоимость выставленной на аукцион квартиры – 193 миллиона рублей. Она уйдет вместе с бытовой техникой: четырьмя кондиционерами, духовым шкафом и кофемашиной, пишет "Газета.Ru".

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что Киркоров действительно брал кредит и исправно вносил деньги. Но два года назад ABLV Bank лопнул, и финансовая организация попросила переводить деньги на другие счета. Возможно, они просто не дошли до нужного места.

"Деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно", - сообщил правозащитник РЕН ТВ.

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