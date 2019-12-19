ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Киркорова отбирают квартиру за многомиллионные долги

10:21
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Артисту придется заплатить несуществующему банку

Квартиру российского певца Филиппа Киркорова выставили на торги из-за долгов.
Налоговая заблокировала банковские счета Филиппа Киркорова

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту. Киркорова обязали выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Стартовая стоимость выставленной на аукцион квартиры – 193 миллиона рублей. Она уйдет вместе с бытовой техникой: четырьмя кондиционерами, духовым шкафом и кофемашиной, пишет "Газета.Ru".

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что Киркоров действительно брал кредит и исправно вносил деньги. Но два года назад ABLV Bank лопнул, и финансовая организация попросила переводить деньги на другие счета. Возможно, они просто не дошли до нужного места.

"Деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно", - сообщил правозащитник РЕН ТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.