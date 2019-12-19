Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

Ранее в Москву приехало рекордное количество журналистов

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В столицу приехало рекордное количество журналистов. В их числе представители ведущих мировых изданий и телеканалов.

Кремль аккредитовал рекордное число журналистов - 1895. На первой пресс-конференции, которая прошла в 2001 году, были аккредитованы всего 502 человека, а глава государства ответил лишь на 22 вопроса. Рекордной стала конференция 2008 года - 4 часа 40 минут и 106 вопросов. В прошлом году общение с журналистами продлилось неполных 4 часа.

Формат традиционный - прямой диалог. В конференции принимают участие российские и зарубежные журналисты, для них открыт специальный пресс-центр и осуществляется синхронный перевод.

Коллег попросили не брать с собой большие плакаты и растяжки, за которыми было просто не видно того, кто задает вопрос. Фантазия, действительно, была безгранична и читать эти самые плакаты и растяжки было весьма интересно. А вот аккуратная табличка с названием СМИ практически у каждого. Особое место здесь традиционно занимают региональные журналисты. Для них большая пресс-конференция шанс лично задать главе государства вопрос и обратить внимание на какую-то региональную проблему. Коллеги тщательно готовились.

"Надеюсь, что сегодняшняя пресс-конференция добавит журналистам положительных эмоций, отличного настроения, и, что сегодня все журналисты, которые пришли на эту замечательную пресс-конференцию, получат ответы на свои вопросы, и, что многие проблемы будут решены", - заявил сотрудник ГТРК "Мордовия" Александр Данильчев.

"У нас в принципе два вопроса. Первый - про отношения между Китаем и Россией. Мы знаем, что в этом году наши лидеры говорили, что наши отношения вступили в новую эпоху, поэтому нас интересует, как президент Путин будет принимать меры для реализации новых проектов", - рассказал сотрудник центрального ТВ КНР Чжун Дин.

"Ну, конечно, я хочу привлечь внимание Владимира Владимировича Путина и, наконец-то, задать свой вопрос о детском спорте, поэтому все методы хороши в нашей профессии", - сообщила сотрудник телеканала "Медиаметрикс" Наиля Насипулаева.

Какими будут вопросы, пока можно лишь предположить, анализируя международную и внутриполитическую повестку. Традиционный блок - экономика. Путин обычно начинает с цифр. Прошедшая встреча "нормандский четверки" в Париже, переговоры с Владимиром Зеленским. Вопрос транзита российского газа, "Северный поток – 2", судьба СНВ-3, отношения Москвы и Вашингтона. Наверняка спросят о нацпроектах. Видели мы здесь и журналистов из пострадавших от паводков регионов. К конференции президент тщательно готовился. Изучал факты и цифры. Читал справки от министерств и ведомств, не отменяя при этом участие в других мероприятиях. Наверняка будут и неожиданные вопросы. Все мы помним историю с вятским квасом или директора мурманского рыбкомбината, который под видом журналиста проник на конференцию и обратил внимание президента на действительно проблемный вопрос.

Президент традиционно готовит список поручений. Каким он будет, на этот раз узнаем совсем скоро.

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