Организаторы попытались охватить как можно больше разных форматов

В столице подвели итоги проекта "Дни московской конкуренции", сообщает "ТВ Центр". Он проводился впервые. На протяжении двух месяцев проходили десятки разнообразных мероприятий: экономические и финансовые конференции, лекции и семинары, бизнес-встречи для предпринимателей, уроки и соревнования для студентов и школьников.

Самыми необычными среди них стали стендап-шоу о конкуренции и экскурсии в столичных музеях, на которых рассказывали об известных российских промышленниках и предпринимателях. Прошла также и презентация книги "Московские поставщики: история в лицах". Подводя итоги масштабного проекта, организаторы подчеркнули, что пытались охватить как можно больше разных форматов.

"Нам показалось, что будет несправедливо, если мы не попытаемся пройти в рамках дней конкуренции, как мы называли, с очень разными людьми разных направлений и включить с одной стороны управленческую модель, с другой стороны обучающую модель, это модель со школьниками учителями педагогами, с третьей стороны творческую модель", - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

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