Плод радости: как выбрать вкусные мандарины

Специалисты советуют выбирать упругие и ярко-окрашенные фрукты

Более 15 тысяч тонн мандаринов из Абхазии импортирует Россия в этом сезоне. Цитрусовые привозят в Краснодарский край, оттуда они уже отправляются в другие регионы по всей стране. В Сочи есть и своя лаборатория, где выращивают самые редкие сорта этих фруктов.

В этом году в Абхазии сбор мандаринов начался очень рано – еще в октябре. Благодаря тёплой сухой осени и зиме цитрусовые созрели особенно сладкими и вкусными. Собирать их будут до самого Нового года.

На сбор урожая каждый год приезжают сезонные работники из России и Украины. Каждый собирает в день по 10 ящиков – это 300 килограммов! Алёна Максимова училась в Санкт-Петербурге, но вернулась на родную землю. Труд хоть и приятный, но непростой: нужно добираться даже до верхушек деревьев, чтобы собрать все плоды – иначе на следующий год урожая не будет. Просто срывать мандарины нельзя – только срезать секатором.

Какие мандарины самые вкусные и на что обратить внимание при покупке – смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

Ток-шоу "Естественный отбор" – "Мандарины"

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