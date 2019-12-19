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Почему объявленный Трампу импичмент не означает его отставку

11:39
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Позиция демократов крайне неубедительная

В США Палата представителей проголосовала за отстранение президента. Дональд Трамп стал третьим главой государства в почти 250-летней истории Штатов, которому объявили импичмент. Впрочем, то, что он покинет пост - маловероятно.

Недовольными возгласами и соответствующими жестами сторонники Дональда Трампа встречают известие о решении Палаты представителей, большинство в которой у демократов, объявить импичмент 45-му президенту США.

"Я думаю, это ужасно. Они просто пускают наши деньги на ветер, они плюют на наш, избирателей, выбор", - заявила жительница города Лэнсинг Долорес Оливер.

"Я не понимаю, как они собираются проводить свой импичмент, если он не совершил никакого преступления", - высказалась жительница города Батл Крик Хелен Кляйн.

"Он делает то, что ведет нас к успеху. Он делает намного больше для нас, чем какой-либо президент до него", - уверена Лоерн Уайт из Батл Крик.

На фоне объявленного демократами импичмента рейтинг Дональда Трампа подскочил на 6%. Его сторонники отталкиваются от реальных дел президента: экономика растет, безработица снижается, Китай соглашается на условия предложенной Вашингтоном сделки. И такого эффективного управленца хотят убрать, недоумевают они.

"Они пытаются убить курицу, которая несет золотые яйца", - заявил житель города Каламазу Роланд Руби.

На митинге противников Трампа плакаты, видимо, переносятся с одного мероприятия на другое без  актуализации под текущую повестку дня. Здесь все про те же весьма обтекаемые претензии к президенту: ксенофоб, расист, сексист и финансист в пользу своего кармана, а не госбюджета.

"Я думаю, что этот импичмент - это отличное послание всем , кто сеет вокруг себя ненависть и вражду. И мы покажем, что у нас есть силы всему этому противостоять", - заявил Кристиан Васквиз из Мичигана.

"К сожалению, основание для импичмента - это всего лишь телефонный разговор. Это не про его фашизм, который гораздо больше подошел бы в качестве причины отстранения от власти", - отметила Шерил Лессин из Кливленда.

Даже те американцы, которые Трампа особо не жалуют, понимают: причина для импичмента какая-то уж слишком надуманная. Позиция демократов крайне неубедительна. И в Конгрессе, на прениях по отставке президента, их аргументация была примерно такая же, как и у рядовых митингующих на улице. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси открыла дебаты со скорбным лицом.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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