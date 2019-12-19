Появилось видео с места смертельного ДТП под Иркутском

Полицейские ведут доследственную проверку

Один человек погиб и 13 пострадали. В Иркутской области этим утром столкнулись микроавтобус и внедорожник, передает "ТВ Центр".

Всё произошло на трассе "Тулун – Шерагул". По предварительным данным, внедорожник Isuzu выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой Ford. Один из пассажиров внедорожника погиб на месте. Четверо госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает "ТВ Центр".

По информации МЧС, всего во время столкновения в машинах находились 20 человек. Проводится доследственная проверка.

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