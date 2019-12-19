Снег в Москве выпадет под Новый год

У москвичей будет возможность покататься на коньках и лыжах

В конце декабря в Москву придут похолодание и снег.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам "начать точить коньки и навострить лыжи", пишет ТАСС.

"Все-таки в последнюю пятидневку понижение температуры, а отсюда - и возможность выпадения снега. Но только возможность", - предупредил специалист.

Вильфанд напомнил, что точную температуру воздуха можно узнать только за пять дней, вероятность осадков - на предстоящие два-три дня. Поэтому снега до конца этой недели и начала следующей не будет.

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