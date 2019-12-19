Работников переоденут в платья-футляры цвета чайной розы

Столичный дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский ЗАГС) по выходным будет работать круглосуточно.

"Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дворец бракосочетания №1 по выходным будет открыт для москвичей круглосуточно: в субботу - с 9:00 до 24:00, в воскресенье - с 00:00 до 18:00. С понедельника по пятницу - в обычном режиме с 9:00 до 18:00 без перерывов.

В 2020 году введут дресс-код для работников ЗАГС, которые проводят церемонии, передает агентство городских новостей "Москва". Они будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

Кроме того, посетители ЗАГСов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам, которая в течение года будет переезжать из одного отдела в другой. Выставки будут работать в отделах ЗАГС в течение следующего года. Будущие молодожены смогут увидеть интерьеры площадок для заключения брака и узнать, как проходит регистрация.

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