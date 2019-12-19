ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно

10:45
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Работников переоденут в платья-футляры цвета чайной розы

Столичный дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский ЗАГС) по выходным будет работать круглосуточно.

"Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", -  сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дворец бракосочетания №1 по выходным будет открыт для москвичей круглосуточно: в субботу - с 9:00 до 24:00, в воскресенье - с 00:00 до 18:00. С понедельника по пятницу - в обычном режиме с 9:00 до 18:00 без перерывов.

В 2020 году введут дресс-код для работников ЗАГС, которые проводят церемонии, передает агентство городских новостей "Москва". Они будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

Кроме того, посетители ЗАГСов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам, которая в течение года будет переезжать из одного отдела в другой. Выставки будут работать в отделах ЗАГС в течение следующего года. Будущие молодожены смогут увидеть интерьеры площадок для заключения брака и узнать, как проходит регистрация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Грибоедовский ЗАГС
Грибоедовский ЗАГС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.