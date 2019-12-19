Обиженный Трамп потребовал от конгрессменов вернуть подарки

Президент припомнил все доброе, что он сделал голосовавшим за импичмент

Проголосовавший за импичмент президенту США конгресс смертельно обидел Дональда Трампа. Американский лидер не сдержал эмоций и припомнил конгрессменам все добро, которое он им сделал.

В частности, поддержавшей импичмент конгрессвумен Дебби Дингелл Трамп припомнил, как организовал похороны ее мужа по первому классу. Президент рассказал, что Дингелл позвонила ему месяцев восемь назад, когда скончался ее супруг.

"Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги - хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена?", - возмущался Трамп, выступая на митинге в штате Мичиган.

Шокированная Дингелл написала в Twitter, что ее муж без сомнения заслужил эти почести. "Вы задели меня так, как вы и представить не можете", — призналась конгрессвумен.

Получили свое и демократы. Трамп напомнил представители демпартии Кэролин Мэлоуни о сделанном им пожертвовании. Поскольку Мэлоуни была первой, кто проголосовал за импичмент, президент потребовал вернуть деньги.

"Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет", - заявил американский лидер.

Палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны 18 декабря. Обвинительное заключение передадут в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп уверен, что голосование в сенате станет политическим самоубийством Демократический партии, передает РИА Новости.

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