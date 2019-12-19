ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обиженный Трамп потребовал от конгрессменов вернуть подарки

10:48
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент припомнил все доброе, что он сделал голосовавшим за импичмент

Проголосовавший за импичмент президенту США конгресс  смертельно обидел Дональда Трампа. Американский лидер не сдержал эмоций и припомнил конгрессменам все добро, которое он им сделал.
Конгрессмены объявили импичмент Трампу. Что это значит

В частности, поддержавшей импичмент конгрессвумен Дебби Дингелл Трамп припомнил, как организовал похороны ее мужа по первому классу. Президент рассказал, что Дингелл позвонила ему месяцев восемь назад, когда скончался ее супруг.

"Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги - хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена?", - возмущался Трамп, выступая на митинге в штате Мичиган.

Шокированная Дингелл написала в Twitter, что ее муж без сомнения заслужил эти почести. "Вы задели меня так, как вы и представить не можете", — призналась конгрессвумен.

Получили свое и демократы. Трамп напомнил представители демпартии Кэролин Мэлоуни о сделанном им пожертвовании. Поскольку Мэлоуни была первой, кто проголосовал за импичмент, президент потребовал вернуть деньги.

"Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет", - заявил американский лидер.

Палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против президента страны 18 декабря. Обвинительное заключение передадут в сенат, который контролируют республиканцы. Трамп уверен, что голосование в сенате станет политическим самоубийством Демократический партии, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Трамп предложил "заняться своей жизнью" вместо санкций против России
Трамп предложил "заняться своей жизнью" вместо санкций против России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.