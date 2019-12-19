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Искусственные елки оказались токсичными

11:32
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Но, к счастью, самозатухающими

Эксперты Роскачества в преддверии Нового года проверили искусственные елки на предмет безопасности.

Для исследования отобрали семь отечественных и зарубежных марок в ценовом диапазоне от 3 до 11 тысяч рублей: "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Красивая", "Тоскана" и "Валерио Премиум". Деревья проверили на наличие токсичных веществ, прочность, огнестойкость, степень выцветания материала и по другим параметрам.

Проверка показала, что во всех образцах присутствует стойкий запах токсичного формальдегида. Он есть у всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний.

"В идеале, добавляет специалист, если соблюдены все производственные условия, запаха быть не должно", - объяснила специалист.

Когда елки постояли некоторое время в раскрытом состоянии, формальдегид улетучился из елки "Адель". В связи с этим специалисты рекомендуют сначала выставить искусственную елку на балкон, а только после заносить в дом.

Все бренды показали устойчивость к нескольким циклам сборки и разборки, а также оказались или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания. Три образца из семи потеряли цвет при воздействии ультрафиолета.

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