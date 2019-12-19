На пресс-конференции Путина введен запрет для журналистов

Установлен рекорд по числу аккредитованных представителей прессы

Ежегодная пресс-конференция президента России уже установила новый рекорд. На нее аккредитовано 1895 журналистов. Однако на сей раз представителей прессы попросили быть сдержаннее в самовыражении.

В прошлые годы журналисты шли на ухищрения, чтобы привлечь внимание Владимира Путина и задать свой вопрос президенту. Самым распространенным способом оказались плакаты. И не так уж важно, что на нем изображено или написано – главное, что это проверенное средство действует.

Например, в 2017 году президента заинтересовал плакат, который держала журналистка из Татарстана. "Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай", — сказал тогда Путин. Как выяснилось, там было написано "Путин бабай" - по-татарски это дедушка. Но цель была достигнута, слово журналистка получила.

В этом году Кремль решил ограничить "наглядную агитацию" в размерах. Журналистов попросили во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм) – это мешает работе фотографов и операторов, передает РИА Новости.

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