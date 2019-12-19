Страшный сон туриста: багажная полка упала на пассажира самолета A350

Лайнер направлялся во Франкфурт

В самолете A350 южноамериканской авиакомпании Latam багажная полка упала на пассажира. Это случилось еще 13 декабря, однако официальной информации об инциденте так и не появилось. О происшествии стало известно благодаря соцсетям.

Пользователи публикуют фотографии отвалившейся полки, которая накрыла несколько рядов сидений. Что стало причиной ее падения, пока неясно. Высказываются предположения, что полка была перегружена – или же на нее так подействовала турбулентность.

Самолет A350 с регистрацией PR-XTE выполнял рейс из бразильского Гуарульюса во Франкфурт, Германия. На летных качествах лайнера инцидент не сказался, посадка прошла штатно, пишет портал AeroIn.

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