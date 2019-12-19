ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страшный сон туриста: багажная полка упала на пассажира самолета A350

11:27
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Лайнер направлялся во Франкфурт

В самолете A350 южноамериканской авиакомпании Latam багажная полка упала на пассажира. Это случилось еще 13 декабря, однако официальной информации об инциденте так и не появилось. О происшествии стало известно благодаря соцсетям.
Самолет совершил аварийную посадку без шасси

Пользователи публикуют фотографии отвалившейся полки, которая накрыла несколько рядов сидений. Что стало причиной ее падения, пока неясно. Высказываются предположения, что полка была перегружена – или же на нее так подействовала турбулентность.

Самолет A350 с регистрацией PR-XTE выполнял рейс из бразильского Гуарульюса во Франкфурт, Германия. На летных качествах лайнера инцидент не сказался, посадка прошла штатно, пишет портал AeroIn.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
AIRBUS A350-900
AIRBUS A350-900
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.