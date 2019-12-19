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"Мой любимый, красавчик мой!" Гузеева опубликовала видео с Нагиевым

11:52
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Кадры актриса разместила в соцсети

Лариса Гузеева приняла участие в записи очередного эпизода новогоднего огонька. Съемки прошли на рождественской ярмарке в центре Москвы.

Кадры с площадки телеведущая опубликовала в Instagram. На видео попал Дмитрий Нагиев. На одном кадре актер в солнцезащитных очках, кепи и расстегнутом пальто о чем-то оживленно рассказывает, размахивая руками.

На другом - Нагиев уже ходит по ярмарке. "Снимаем Новый год. А вот Дмитрий Нагиев уходит куда-то вдаль… Мой партнер. Любимый, красавчик мой!" - сообщила на записи Гузеева.

На третьем фрагменте видео Нагиев предстал крупным планом. Актер пристально смотрит в камеру и улыбается. Рядом с Дмитрием – в белой шубке и меховой шапке Лариса.

Известно, что в молодости звезды непродолжительное время встречались. Роман вспыхнул, когда Нагиев учился на втором курсе театрального. "Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мэйнстримом", - позже шутила Гузеева. Сейчас артистов связывают теплые дружеские отношения и работа.

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