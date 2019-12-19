Зеленский сменил посла в США и постпреда Украины при ООН

В Вашингтон поедет бывший посол Незалежной в России

Владимир Зеленский произвел перестановки в дипломатическом корпусе Украины. Президент Незалежной уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя при ООН и назначил его послом в США.

"Освободить Ельченко с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе, подписанном Зеленским.

Владимир Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в России. Его место в ООН теперь займет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, передает РИА Новости.

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