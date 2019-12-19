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Мать мальчика, которого ставили на гречку, хочет воспитывать сына сама

12:22
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Ребенок очень привязан к родительнице

Мать восьмилетнего мальчика, которого в наказание ставили коленями на гречку, 27-летняя Алина Юмашева изъявила желание сама воспитывать сына.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Омской области Елизаветы Степкиной, отношения между матерью и сыном доброжелательные. "Видна привязанность ребенка к матери", - отметила она.

Мальчик выглядит ухоженным, он активный и подвижный, хорошо учится, общается с одноклассниками, гуляет с друзьями, передает ТАСС. Условия для проживания в семье удовлетворительные: у ребенка есть спальное место, уголок для учебы и домашнее животное – пес.

Об истязании восьмилетнего мальчика в Омской области стало известно в мае 2019 года. 35-летний отчим Сергей Казаков за малейшую провинность заставлял ребенка часами стоять коленками на гречке. Также он устанавливал в комнате камеру, чтобы мальчик "не халтурил". В один день школьнику удалось сбежать к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Ребенку провели операцию по удалению вросшей в кожу крупы.

В отношении матери ребенка и его отчима возбуждены уголовное дела по статьям: "Истязание", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Родители отказались считать стояние на гречке пыткой, а свою вину признали частично.

После возбуждения дела, ребенка поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца. К началу учебного года мальчика вернули матери, но при этом органы опеки и попечительства продолжали социальный патронаж. Позже женщина согласилась временно передать ребенка в интернат.

14 декабря в Сети появилось видео истязаний, которое всколыхнуло общественность.

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