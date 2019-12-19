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"Тюрьма и сломанные ноги": Траньков высказался о конфликте Тарасовой и Тутберидзе

12:14
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Спортсмен опасается повторения "американской трагедии"

Женское одиночное катание можно сравнить с балетом. Где работают женщины и есть творчество, всегда много эмоций, отметил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Оскандалившийся из-за Смолова Траньков стыдливо спрятался в кустах

Комментирую разгоревшийся конфликт в российском фигурном катании, Траньков подчеркнул: он, конечно, не хотел бы, чтобы соперничество звезд в России не окончилось бы трагедией.

"Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт, понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?" — заявил Траньков в интервью RT.

Звезда американского фигурного катания Тоня Хардинг была известна тем, что исполняла тройной аксель – сложнейший "мужской" прыжок. Однако, потеряв форму и опасаясь лишиться места в олимпийской сборной, организовала покушение на свою главную соперницу. Та отделалась сломанной ногой, а Хардинг осудили условно.

Максим Траньков считает, что часть проблемы в том, что в Федерации фигурного катания на коньках России не очень хорошо разбираются в соцсетях. "Сложно требовать от ФФККР идти в ногу со временем, пока один пресс-атташе занимается всеми вопросами, связанными с медиа", — объяснил Траньков.

Скандал в российском фигурном катании разгорелся после неудачного выступления Алины Загитовой в финале Гран-при. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допустила резкие высказывания в адрес спортсменки, на что ей в таком же тоне ответила тренер Загитовой, Этери Тутберидзе. 

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