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Путин признался, что летает на Камчатку по льготному тарифу

12:29
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент пообещал обязательно приехать на полуостров

Почему Владимир Путин давно не был на Камчатке? Не связано ли это с высокими ценами на билеты? – спросила президента России камчатская журналистка.
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

Корреспондент напомнила, что существуют так называемые "плоские тарифы", однако билетов по ним катастрофически не хватает. А заплатить обычную цену за перелет на "Большую землю" может далеко не каждый житель Камчатки.

Владимир Путин признался, что цены на билеты не имеют отношения к его поездкам даже в такие отдаленные регионы России – он пользуется теми самыми льготными тарифами. Российский лидер пообещал, что программа субсидирования перевозок из отдаленных регионов, в том числе из Приморья, продолжится – и даже будет расширяться.

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