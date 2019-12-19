Москвичей предупредили об ураганном ветре

Погода продолжит удивлять жителей столицы на этой неделе

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Его порывы могут достигать 24 метров в секунду. МЧС рекомендует держаться подальше от высоких деревьев и шатких конструкций, а автомобилистам соблюдать дистанцию на дороге.

Погода в столице продолжает удивлять. Ночью температура выросла до +6,5 градуса и побила рекорд почти 40-летней давности. Город находится в тыловой части циклона, так что сегодня местами пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, сообщает "ТВ Центр".

"Уже завтра-послезавтра у нас несколько понизится температура, она все равно будет выше нормы в Москве и Подмосковье. Но если вчера и сегодня - на 8-9 градусов, то уже в пятницу-субботу температура будет выше нормы на 4-5 градусов", - сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"