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Москвичей предупредили об ураганном ветре

14:56
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Погода продолжит удивлять жителей столицы на этой неделе

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Его порывы могут достигать 24 метров в секунду. МЧС рекомендует держаться подальше от высоких деревьев и шатких конструкций, а автомобилистам соблюдать дистанцию на дороге.

Погода в столице продолжает удивлять. Ночью температура выросла до +6,5 градуса и побила рекорд почти 40-летней давности. Город находится в тыловой части циклона, так что сегодня местами пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, сообщает "ТВ Центр".

"Уже завтра-послезавтра у нас несколько понизится температура, она все равно будет выше нормы в Москве и Подмосковье. Но если вчера и сегодня - на 8-9 градусов, то уже в пятницу-субботу температура будет выше нормы на 4-5 градусов", - сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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