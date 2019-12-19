Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники на северо-востоке Москвы

Медучреждение рассчитано на 750 пациентов в день

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Бутырский на северо-востоке столицы. В четверг глава города посетил новое медицинское учреждение.

Семиэтажное здание на улице Яблочкова оснащено всем необходимым оборудованием, отмечает "ТВ Центр". Каждый день здесь смогут принимать до 250 детей и 500 взрослых пациентов. Территория вокруг новой поликлиники благоустроена, также разбита парковка и подъездная дорога. Сергей Собянин отметил, что медицинское учреждение будет востребовано у местных жителей.

"Коллектив весь переедет сюда полностью, тут практически новых врачей и не будет, они все будут здесь: и женская консультация, и детская поликлиника, и взрослая. С десяток добавят врачей новых, так что привычный коллектив, привычные врачи, но это уже другой уровень: оборудование, хорошая логистика, просторные кабинеты", - заверил местных жителей Сергей Собянин.

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