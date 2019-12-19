ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники на северо-востоке Москвы

14:57
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Медучреждение рассчитано на 750 пациентов в день

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Бутырский на северо-востоке столицы. В четверг глава города посетил новое медицинское учреждение.

Семиэтажное здание на улице Яблочкова оснащено всем необходимым оборудованием, отмечает "ТВ Центр". Каждый день здесь смогут принимать до 250 детей и 500 взрослых пациентов. Территория вокруг новой поликлиники благоустроена, также разбита парковка и подъездная дорога. Сергей Собянин отметил, что медицинское учреждение будет востребовано у местных жителей.

"Коллектив весь переедет сюда полностью, тут практически новых врачей и не будет, они все будут здесь: и женская консультация, и детская поликлиника, и взрослая. С десяток добавят врачей новых, так что привычный коллектив,  привычные врачи, но это уже другой уровень: оборудование, хорошая логистика, просторные кабинеты", - заверил местных жителей Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.