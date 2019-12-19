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Жителям новостройки в Москве показали квартиры по реновации

14:58
  • четверг
  • 19 декабря 2019

В здание переедут более 100 семей

На северо-востоке Москвы жителям показали квартиры, в которые они переедут по программе реновации, передает "ТВ Центр".

Новостройка находится на улице Коминтерна в Бабушкинском районе. Туда переедут более 100 семей из дома, который будет снесён на этой же улице, а также из дома с соседней улицы Лётчика Бабушкина. С переездом столичные власти помогают. В самих квартирах уже сделан ремонт. 

"В принципе достаточно комфортная отделка, здесь у нас большая комната, почти 26 метров. Вид из окна прекрасный, мы очень довольны", - поделилась впечатлениями Марина Викторова.

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