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Музшколе им. Кабалевского вернут здание в Москве после ремонта

15:09
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Срок окончания реконструкции намечен на конец 2022 года

В центре Москвы закрыли музыкальную школу имени Кабалевского - одну из старейших в городе. В здании, построенном ещё в конце XIX века, необходимо провести серьёзную реконструкцию. Пока же ученикам предлагают постигать азы музыки в других образовательных учреждениях округа. Однако родителей школьников это не устраивает.

Зимние зачеты, окружной конкурс народных инструментов и большой концерт по случаю 115-летия композитора Дмитрия Кабалевского - и это ещё не все планы на декабрь в календаре  детской музыкальной школы  на улице Палиха. Но классы, где ещё на днях усердно готовились к мероприятиям, теперь пустуют. В актовом зале - экстренная встреча с родителями учеников.

Директор объясняет, что закрыть школу в середине учебного года необходимо из-за технического состояния здания. Музыкальная школа  на улице Палиха открылась в 1935 году, само здание построено в конце XIX века и, конечно, нуждается в реконструкции.

"Летом, когда мы проводили обследование здания, несущих перекрытий, мы обнаружили в подвале то, что имеются трещины в несущем своде перекрытия. Соответственно сразу поставили маяки. В конце ноября мы, когда повторно проводили мониторинг, обнаружили, что маяки треснуты, и расстояние между трещиной увеличилось", - пояснил гендиректор проектно-строительной компании "Система" Евгений Дробчук.

Несмотря на заключение специалистов, родители  против закрытия школы. По их словам, всего за несколько дней до собрания капитальный ремонт школы обещали провести в плановом порядке во время летних каникулах и без выселения.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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