Их проконсультируют по актуальным правовым вопросам

Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для предпринимателей во всех округах города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Проконсультируют по актуальным правовым вопросам. В частности, в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования. Расскажут о санитарных нормах. Особое внимание будет уделено оказанию медицинских, образовательных, коммунальных услуг, а также соблюдению условий труда. Встречи проходят не только в управлении, но и в территориальных отделах Роспотребнадзора.

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