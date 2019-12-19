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Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для предпринимателей

15:02
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Их проконсультируют по актуальным правовым вопросам

Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для предпринимателей во всех округах города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Проконсультируют по актуальным правовым вопросам. В частности, в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования. Расскажут о санитарных нормах. Особое внимание будет уделено оказанию медицинских, образовательных, коммунальных услуг, а также соблюдению условий труда. Встречи проходят не только в управлении, но и в территориальных отделах Роспотребнадзора.

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